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Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій

Сьогодні 15:41 14168 0
Український боксер отримав 70 доларів за свій дебютний бій

Джерело - Чемпіон.

Боксер-професіонал Сергій Богачук за свій дебютний бій на професійному рингу отримав гонорар в розмірі 70 доларів. Поєдинок відбувся в Лос-Анджелесі 3 лютого 2017 року, суперником Сергія був американець Мет Мерфі. Богачук нокаутував Мерфі у 2 раунді.

Мабуть, цей чек на 70 доларів варто взяти в рамочку і зберегти для історії, адже навряд чи хтось мав такий гонорар за свій дебютний бій, - не без іронії розповів Сергій Максиму Розенку під час медіа-зустрічі в музеї Кличка.

28-річний Богачук на професійному рингу провів 24 бої, в яких здобув 23 перемоги, всі нокаутом. Останній поєдинок  українець провів 22 липня цього року в США, де переміг 33 боксери з Гани Патріка  Аллотеї. У рейтингу авторитетного проєкту Boxrec.com серед українських боксерів незалежно від вагових категорій Сергій посідає 10 місце, поступаючись Олександру Усику, Василю Ломаченку, Артему Далакяну, Сергію Дерев’янченко, Денису Берінчику,  Олександру Гвоздику, Арнольду Хегаю. Карену Чухаджану та Ботіржону Ахмедову (народився в Узбекистані, але згідно з данними  Boxrec.com має український паспорт).  Резиденцією Сергія Богачука є Лос-Анджелес.

Максим Розенко, Чемпіон

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