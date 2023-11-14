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Ф’юрі: Розберу Усика на частини за 4 раунди

Тайсон Фʼюрі прокоментував бій проти Олександра Усика
Сьогодні 13:57 215 0
Ф’юрі: Розберу Усика на частини за 4 раунди
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) звернувся до володаря WBO, WBA та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

"Усику, розберу тебе на частини за 4 раунди", - сказав Ф’юрі у відеозверненні до учасників конгресу WBC у Ташкенті.

Усик присутній на конгресі. Його одразу ж запитали, що він думає про слова Ф’юрі.

"Взагалі без поняття. Люблю Тайсона, він класний хлопець. Де ти?" - сказав Усик.

Раніше визначилась дата бою Усик - Ф’юрі.

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