Ф’юрі: Розберу Усика на частини за 4 раунди

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) звернувся до володаря WBO, WBA та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).
"Усику, розберу тебе на частини за 4 раунди", - сказав Ф’юрі у відеозверненні до учасників конгресу WBC у Ташкенті.
Усик присутній на конгресі. Його одразу ж запитали, що він думає про слова Ф’юрі.
"Взагалі без поняття. Люблю Тайсона, він класний хлопець. Де ти?" - сказав Усик.
Oleksandr Usyk watches a video message from Tyson Fury at the WBC convention today as Fury threatens to smash him to pieces in four rounds, so Usyk responds: “I love Tyson Fury, great guy.”— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 14, 2023
[🎥 LomUs Official] pic.twitter.com/DhaAUT1W7q
Раніше визначилась дата бою Усик - Ф’юрі.