Ф’юрі: Розберу Усика на частини за 4 раунди

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) звернувся до володаря WBO, WBA та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Усик присутній на конгресі. Його одразу ж запитали, що він думає про слова Ф’юрі.

Oleksandr Usyk watches a video message from Tyson Fury at the WBC convention today as Fury threatens to smash him to pieces in four rounds, so Usyk responds: “I love Tyson Fury, great guy.”



