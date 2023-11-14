Ф’юрі: Розберу Усика на частини за 4 раунди

Тайсон Фʼюрі прокоментував бій проти Олександра Усика

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) звернувся до володаря WBO, WBA та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

"Усику, розберу тебе на частини за 4 раунди", - сказав Ф’юрі у відеозверненні до учасників конгресу WBC у Ташкенті.

Усик присутній на конгресі. Його одразу ж запитали, що він думає про слова Ф’юрі.

"Взагалі без поняття. Люблю Тайсона, він класний хлопець. Де ти?" - сказав Усик.

Oleksandr Usyk watches a video message from Tyson Fury at the WBC convention today as Fury threatens to smash him to pieces in four rounds, so Usyk responds: “I love Tyson Fury, great guy.”



[🎥 LomUs Official] pic.twitter.com/DhaAUT1W7q — Michael Benson (@MichaelBensonn) November 14, 2023

Раніше визначилась дата бою Усик - Ф’юрі.