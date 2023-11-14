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WBC припинила роботу з Boxrec

Boxrec за три роки не створив вагову категорію бріджервейта, і бійці, що боксують у цьому ваговому діапазоні, не включені до їхніх рейтингів.
Сьогодні 12:44 171 0
WBC припинила роботу з Boxrec

Джерело - World Boxing Council Ukraine.

Світова боксерська рада (WBC) на цьогорічному конгресі ухвалила рішення про припинення співпраці зі статистичним порталом BoxRec.

Причиною такого рішення стало те, що BoxRec впродовж трьох років не додає бріджервейт (вагова категорія до 101 кг) до вагових категорій

Президент організації Маурісіо Сулейман висловив стійку позицію та припинив будь-які звʼязки з платформою.

Тепер інформація щодо боксерів буде транслюватися на сайті WBC.

Раніше Усик прибув на конгрес WBC у Ташкенті.

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