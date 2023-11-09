Красюк: Було очевидно, що Ф'юрі не зможе битися 23 грудня

Бій чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкому дивізіоні Олександра Усика з чемпіоном WBC Тайсоном Ф'юрі 23 грудня цього року не відбудеться.

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"Я буду чесний із вами. Коли Ф'юрі завершив бій із Нганну, ми побачили його обличчя, і було очевидно, що він не зможе битися 23 грудня. Навіть якби він сказав: "Добре, я готовий вийти", його промоутери та радники ніколи б не дозволили. Я б, напевно, вчинив так само, якби був на їхньому місці. Тож це нормально. Ти ніколи не знаєш, що станеться в бою. Іноді в тебе є план, і ти повинен підлаштовувати його під обставини.

Ми вже почали тренувальний табір, Усик почав тренуватися. Що я можу сказати? Таке трапляється, ми нічого не можемо змінити. Нам не слід турбуватися. Треба прийняти те, що нам дає бог. Ми вирішили рухатися далі, до пізнішої дати. Сподіваюся, що наступного тижня ми зробимо анонс", – заявив Красюк.