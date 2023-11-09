Промоутер Ф’юрі анонсував історичний вечір боксу

Джерело - talksport.com.
Френк Воррен, промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), анонсував боксерський захід, який має відбутися у грудні 2023-го.
Про це розповів сам промоутер.
"У грудні відбудеться великий вечір. Ми оголосимо про нього дуже скоро, і він буде грандіозним. Вам це сподобається, я обіцяю.
Не можу надати вам усю інформацію наразі, але все йде в правильному напрямку для того, щоб це був історичний вечір боксу.
Є кілька відмінних поєдинків за участю британських боксерів", – сказав Воррен.
23 грудня цього року мав відбутися бій Усик - Ф'юрі, проте тепер поєдинок може відбутися на початку 2024 року.