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Воррен: У грудні відбудеться історичний вечір боксу

Промоутер Ф’юрі анонсував історичний вечір боксу
Сьогодні 19:28 273 0
Воррен: У грудні відбудеться історичний вечір боксу
Фото - Getty Images
#Френк Воррен

Джерело - talksport.com.

Френк Воррен, промоутер чемпіона WBC у надважкій вазі Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО), анонсував боксерський захід, який має відбутися у грудні 2023-го.

Про це розповів сам промоутер.

"У грудні відбудеться великий вечір. Ми оголосимо про нього дуже скоро, і він буде грандіозним. Вам це сподобається, я обіцяю.

Не можу надати вам усю інформацію наразі, але все йде в правильному напрямку для того, щоб це був історичний вечір боксу.

Є кілька відмінних поєдинків за участю британських боксерів", – сказав Воррен.

23 грудня цього року мав відбутися бій Усик - Ф'юрі, проте тепер поєдинок може відбутися на початку 2024 року.

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