Сосновський: Хижняк постійно працює над захистом

Срібний призер Олімпіади-2020 Олександр Хижняк старанно працює над захистом під час підготовки до поєдинків.

Про це розповів тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський.

"Мені здається, що він зробив роботу над помилками після минулої Олімпіади. У 2017 році він був визнаний найкращим боксером турніру серед усіх категорій.

Не дивлячись на те, що у нього були висококласні суперники, той же кубинець, він не пропустив і п’яти важких ударів за весь турнір. Що сталось потім – мені важко сказати, бо я вже чотири роки не працюю з ним.

Але тоді ми постійно працювали над захистом. Візуально він наче веде прості поєдинки, але вони не є простими. Він сам по собі дуже розумний, інтелектуальний хлопець. Він дуже розуміється у тому, як підіймати темп у бою.

У такому стилі захист треба напрацьовувати до автоматизму. Йде його дія – і тут же захист. І зараз він над цим працює. На турнірі у Литві знову був визнаний найкращим боксером. 3 дні – 3 поєдинки на дуже високому рівні.

І він, і батько, і тренери постійно слідкують, щоб він працював над захистом. У цій вазі треба то все знати. Він знає, бачить поєдинок, у нього дуже хороша реакція. Можливо, десь емоція заважає. Те, що було і на Олімпіаді. Але я вірю, що цього разу він може забрати перемогу", – сказав Хижняк.