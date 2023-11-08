Вайлдер хоче провести бій в UFC

Ексчемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) заявив про намір виступити в UFC.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я планую виступати не лише за правилами боксу, а й за правилами ММА. У цих маленьких рукавичках я буду дуже небезпечною людиною.

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Мій план - схопити свого наступного опонента, повалити його на підлогу, забратися на нього зверху і вибити все лайно", - сказав Вайлдер.