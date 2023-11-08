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Вайлдер хоче провести бій в UFC

Вайлдер готовий битися за правилами ММА
Сьогодні 23:38 157 0
Вайлдер хоче провести бій в UFC
Фото - Getty Images
#Деонтей Вайлдер

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон у надважкій вазі Деонтей Вайлдер (43-2-1, 42 КО) заявив про намір виступити в UFC.

Про це розповів сам американський боксер.

"Я планую виступати не лише за правилами боксу, а й за правилами ММА. У цих маленьких рукавичках я буду дуже небезпечною людиною.

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Мій план - схопити свого наступного опонента, повалити його на підлогу, забратися на нього зверху і вибити все лайно", - сказав Вайлдер.

Раніше Вайлдер анонсував своє повернення.

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