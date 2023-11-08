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Ексчемпіон світу Геррінг нокаутував Моліну у першому раунді

Сьогодні 13:35 200 0
Ексчемпіон світу Геррінг нокаутував Моліну у першому раунді

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Джемел Геррінг (24-4, 12 KO) переміг американця Ніколаса Моліну (13-1, 5 КО).

Поєдинок пройшов у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Після другого падіння Моліни в першому раунді рефері зафіксував дострокову перемогу Джемела.

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