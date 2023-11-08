Ексчемпіон світу Геррінг нокаутував Моліну у першому раунді

Джерело - Чемпіон.
Колишній чемпіон світу Джемел Геррінг (24-4, 12 KO) переміг американця Ніколаса Моліну (13-1, 5 КО).
Поєдинок пройшов у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).
Після другого падіння Моліни в першому раунді рефері зафіксував дострокову перемогу Джемела.
And it's over!— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 8, 2023
First round TKO in @JamelHerring 's return to action!🔥#HerringMolina pic.twitter.com/auT3aJFTaj
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