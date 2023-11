Ексчемпіон світу Геррінг нокаутував Моліну у першому раунді

Колишній чемпіон світу Джемел Геррінг (24-4, 12 KO) переміг американця Ніколаса Моліну (13-1, 5 КО).

Поєдинок пройшов у другій напівлегкій вазі (до 59 кг).

Після другого падіння Моліни в першому раунді рефері зафіксував дострокову перемогу Джемела.

And it's over!



First round TKO in @JamelHerring 's return to action!🔥#HerringMolina pic.twitter.com/auT3aJFTaj