"Ви – агент Кремля вже точно": Усик присвятив вірш Ірині Фаріон

Боксер звинуватив мовознавицю в роботі на ворога

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) звернувся до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, яка розкритикувала російськомовних військових.

"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я вдягнений – усе, як ви любите. Фарион свой рот открыла И полезло изо рта: мусор видит эта дива Поливает не щадя: "Если б я была у власти, всех бы научила я Как вести себя, как думать, Как вам жить сказала б я" Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ? Сколько написали писем Вы в контору красных груш? В молодости вы активно Представляли КПСС А сейчас кричите громко Что враги все – это стресс Вы – агент Кремля уж точно Тут и к бабке не ходи Я желаю вам досрочно Счастья, радости, любви. Усім хлопцям, які боронять нашу країну – повага, неймовірна повага. Слава Україні", – сказав Усик.

Напередодні Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців Азову та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою.