"Ви – агент Кремля вже точно": Усик присвятив вірш Ірині Фаріон

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) звернувся до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, яка розкритикувала російськомовних військових.
"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я вдягнений – усе, як ви любите.
Фарион свой рот открыла
И полезло изо рта: мусор видит эта дива
Поливает не щадя:
"Если б я была у власти, всех бы научила я
Как вести себя, как думать,
Как вам жить сказала б я"
Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?
Сколько написали писем
Вы в контору красных груш?
В молодости вы активно
Представляли КПСС
А сейчас кричите громко
Что враги все – это стресс
Вы – агент Кремля уж точно
Тут и к бабке не ходи
Я желаю вам досрочно
Счастья, радости, любви.
Усім хлопцям, які боронять нашу країну – повага, неймовірна повага. Слава Україні", – сказав Усик.
Напередодні Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців Азову та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою.
"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм", – сказала Фаріон.