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"Ви – агент Кремля вже точно": Усик присвятив вірш Ірині Фаріон

Боксер звинуватив мовознавицю в роботі на ворога
Сьогодні 11:22 372 0
"Ви – агент Кремля вже точно": Усик присвятив вірш Ірині Фаріон
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) звернувся до колишньої народної депутатки Ірини Фаріон, яка розкритикувала російськомовних військових.

"Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я вдягнений – усе, як ви любите.

Фарион свой рот открыла

И полезло изо рта: мусор видит эта дива

Поливает не щадя:

"Если б я была у власти, всех бы научила я

Как вести себя, как думать, 

Как вам жить сказала б я"

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ? 

Сколько написали писем 

Вы в контору красных груш?

В молодости вы активно 

Представляли КПСС 

А сейчас кричите громко

Что враги все – это стресс

Вы – агент Кремля уж точно 

Тут и к бабке не ходи

Я желаю вам досрочно

Счастья, радости, любви.

Усім хлопцям, які боронять нашу країну – повага, неймовірна повага. Слава Україні", – сказав Усик.

Напередодні Фаріон звинуватила військових, зокрема бійців Азову та 3-ї ОШБр, в тому, що вони спілкуються російською мовою. 

"Я не можу назвати їх українцями. Якщо вони не говорять українською мовою – то нехай себе назвуть "руськими". Чому вони такі очманілі? Якщо вони такі великі патріоти – покажіть свій патріотизм", – сказала Фаріон.

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