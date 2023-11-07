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Прогрейс: Відправлю Хейні в нокаут

Реджис Прогрейс прокоментував бій проти Девіна Хейні
Сьогодні 14:44 197 0
Прогрейс: Відправлю Хейні в нокаут
#Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) впевнений у своїй перемозі у бою проти ексабсолюта в легкій вазі Девіна Хейні (30-0-0, 15 КО).

Про це розповів сам американський боксер.

"Він ніколи не бився з кимось мого рівня. Мені байдуже, працює він з Фредді Роучем, чи ні. Фредді Роуч не має значення. Так, Хейні виглядає більшим, але він не б’є сильно.

Днями він виклав відео роботи з мішком. Ви можете бачити його м’язи, але в нього все ще м’які удари. Тож це не має значення. Він скільки завгодно може набирати вагу, але від цього не б’є сильніше.

Я збираюся нокаутувати Хейні. Відчуваю, що відправлю його в нокаут. Люди кажуть, що Хейні добре захищається, але він не майстер захисту.

Він пропускає багато потужних ударів. Лома, Лінарес, Джоджо Діас діставали Хейні, але всі ці хлопці менші за нього", – сказав Прогрейс.

Бій Прогрейса та Хейні відбудеться 9 грудня в Сан-Франциско.

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