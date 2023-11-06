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Усик та Ломаченко зберегли свої позиції у рейтингу P4P від The Ring

Лідирує абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд
Сьогодні 15:15 133 0
Усик та Ломаченко зберегли свої позиції у рейтингу P4P від The Ring
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик, #Теренс Кроуфорд

Джерело - The Ring.

Усі боксери зберегли свої позиції в оновленому рейтингу P4P.

Про це повідомляє The Ring.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію, а ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко – десяту.

Лідирує абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P від The Ring:

1. Теренс Кроуфорд
2. Наоя Інуе
3. Олександр Усик
4. Сауль Альварес
5. Дмитро Бівол
6. Еррол Спенс
7. Девін Хейні
8. Джервонта Девіс
9. Теофімо Лопес
10. Василь Ломаченко

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