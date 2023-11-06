Джерело - The Ring.
Усі боксери зберегли свої позиції в оновленому рейтингу P4P.
Про це повідомляє The Ring.
Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію, а ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко – десяту.
Лідирує абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.
Топ-10 P4P від The Ring:
1. Теренс Кроуфорд
2. Наоя Інуе
3. Олександр Усик
4. Сауль Альварес
5. Дмитро Бівол
6. Еррол Спенс
7. Девін Хейні
8. Джервонта Девіс
9. Теофімо Лопес
10. Василь Ломаченко
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!