Лідирує абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд

Джерело - The Ring.

Усі боксери зберегли свої позиції в оновленому рейтингу P4P.

Про це повідомляє The Ring.

Чемпіон WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик зберіг третю позицію, а ексчемпіон у трьох дивізіонах Василь Ломаченко – десяту.

Лідирує абсолютний чемпіон у напівсередній вазі Теренс Кроуфорд.

Топ-10 P4P від The Ring:

1. Теренс Кроуфорд

2. Наоя Інуе

3. Олександр Усик

4. Сауль Альварес

5. Дмитро Бівол

6. Еррол Спенс

7. Девін Хейні

8. Джервонта Девіс

9. Теофімо Лопес

10. Василь Ломаченко

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