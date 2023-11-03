Де Ла Хойя анонсував наступний бій Ортіса

Оскар Де Ла Хойя прокоментував наступний бій Вірджіла Ортіса

Непереможний американський боксер Вірджіл Ортіс (19-0, 19 КО) наступний бій проведе проти Фредріка Лоусона (30-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Бій відбудеться 6 січня 2024 року. Для Ортіса цей поєдинок стане першим після переходу з напівсередньої в першу середню вагу.

"Вірджіл готовий повернутися, щоб стати чемпіоном світу в цьому виді спорту. У нього є серце та самовідданість і він прагне стати володарем титулу чемпіона світу. Я знаю, що він заявить про себе в новому дивізіоні в поєдинку з потужним ганським бійцем Фредріком Лоусоном. Команія Golden Boy з новими силами почне новий рік і ми пишаємося тим, що Вірджіл відкриє нашу насичену боксерську програму на 2024-й", – сказав Де Ла Хойя.

Нагадаємо, Ортіс піднявся в першу середню вагову категорію після того, як тричі зірвався його бій проти Еймантаса Станіоніса.