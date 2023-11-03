Головне
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE
Сьогодні 16:42 2204
Мудрик повернувся у загальну групу Челсі
Сьогодні 15:11 235
Воррен пояснив перенесення бою Усик - Ф’юрі
Сьогодні 14:11 351
Стали відомі терміни відновлення Кухаревича
Сьогодні 13:27 271
Визначився арбітр матчу Динамо - Шахтар
Сьогодні 11:38 571
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ
Сьогодні 11:00 1531
Епіцентр-Подоляни вилетіли з Кубка ЄКВ
Сьогодні 08:25 335
Голи Мудрика претендують на звання найкращого у жовтні у Челсі
Вчора 23:35 696
Воронін - у п'ятірці найгірших трансферів Ліверпуля в історії
Вчора 23:18 618
Валенсія з Яремчуком пройшла Логроньєс у Кубку Іспанії
Вчора 23:00 704
Прямі трансляції

Скотт: Тіло Ф’юрі сильно постаріло

Малік Скотт прокоментував форму Тайсона Ф’юрі
Сьогодні 15:55 204 0
Скотт: Тіло Ф’юрі сильно постаріло
Фото - gettyimages
#Скотт, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.

Бої проти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО) вплинули на  чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів тренер американського боксера Малік Скотт.

"Навіть Ф’юрі вважає, що бої з Деонтеєм Вайлдером змінили його. Не можна провести три бої з Вайлдером і не змінитись.

Ви знаєте, кожен бій, який він проводив з Деонтеєм, - це були не один чи два раунди. Він провів понад 24 раунди з найсильнішим панчером в історії спорту.

Люди згадують випадки, коли він потрапляв у нокдаун, але як щодо ударів, які він пропускав у боях? Він пропускав хороші удари і повертався. Ці удари також завдають шкоди.

Йому 35 років, але, на мій погляд, тіло Ф’юрі сильно постаріло. Не тільки через бої проти Деонтея, на початку своєї кар’єри він отримав пошкодження в першому бою Чісори, він був у нокдауні з Каннінгемом. У спортзалі він завжди проводив якісні спаринги. Йому 35, але час непереможений", - сказав Скотт.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна розповіла коли повернеться на корт Світоліна розповіла коли повернеться на корт 760 1
Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України Полісся по пенальті здолало Олександрію на шляху до півфіналу Кубка України 986
Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE Динамо - Шахтар: онлайн-трансляція LIVE 2204
Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ Динамо - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ 1531
Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ Динамо - Шахтар: де дивитися онлайн матч 13 туру УПЛ 3487
Ворскла розгромила Оболонь і вийшла до півфіналу Кубка України Ворскла розгромила Оболонь і вийшла до півфіналу Кубка України 716
Рекомендуємо
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 32537
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 81533
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 55426
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42946 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 25679 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 16139 2