Скотт: Тіло Ф’юрі сильно постаріло

Бої проти Деонтея Вайлдера (43-2-1, 42 КО) вплинули на чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів тренер американського боксера Малік Скотт.

"Навіть Ф’юрі вважає, що бої з Деонтеєм Вайлдером змінили його. Не можна провести три бої з Вайлдером і не змінитись.

Ви знаєте, кожен бій, який він проводив з Деонтеєм, - це були не один чи два раунди. Він провів понад 24 раунди з найсильнішим панчером в історії спорту.

Люди згадують випадки, коли він потрапляв у нокдаун, але як щодо ударів, які він пропускав у боях? Він пропускав хороші удари і повертався. Ці удари також завдають шкоди.

Йому 35 років, але, на мій погляд, тіло Ф’юрі сильно постаріло. Не тільки через бої проти Деонтея, на початку своєї кар’єри він отримав пошкодження в першому бою Чісори, він був у нокдауні з Каннінгемом. У спортзалі він завжди проводив якісні спаринги. Йому 35, але час непереможений", - сказав Скотт.