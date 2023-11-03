Едді Гірн прокоментував бій Бівол - Бетербієв

Промоутер Едді Гірн хоче провести бій між двома росіянами – Дмитром Біволом (21-0, 11 KO) та Артуром Бетербієвим (19-0, 19 KO).

Про це розповів сам промоутер.

"Бівол планує повернутися в січні. Можливо, 13 січня в Лас-Вегасі. Після цього ми хочемо провести бій проти Артура Бетербієва. Була кілька пропозицій щодо цього поєдинку", – сказав Гірн.

При цьому Едді вважає ще кращим варіантом розвиток подій, за якого Бетербієв програє Каллуму Сміту, і тоді можна буде організувати поєдинок між Смітом і Біволом.

"Я щиро вірю, що Сміт нокаутує Бетербієва. Тож буде ще краще, якщо ми зможемо провести бій Калума проти Бівола. Подивимося", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, бій за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі між Смітом та Біволом вібдудеться 13 січня – в той же день, у який своє повернення може здійснити Бівол.