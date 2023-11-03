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Гірн хоче організувати бій між двома росіянами

Едді Гірн прокоментував бій Бівол - Бетербієв
Сьогодні 10:11 207 0
Гірн хоче організувати бій між двома росіянами
Фото - gettyimages
#Бівол, #Едді Гірн, #Артур Бетербієв

Джерело - tribuna.com.

Промоутер Едді Гірн хоче провести бій між двома росіянами – Дмитром Біволом (21-0, 11 KO) та Артуром Бетербієвим (19-0, 19 KO).

Про це розповів сам промоутер.

"Бівол планує повернутися в січні. Можливо, 13 січня в Лас-Вегасі. Після цього ми хочемо провести бій проти Артура Бетербієва. Була кілька пропозицій щодо цього поєдинку", – сказав Гірн.

При цьому Едді вважає ще кращим варіантом розвиток подій, за якого Бетербієв програє Каллуму Сміту, і тоді можна буде організувати поєдинок між Смітом і Біволом.

"Я щиро вірю, що Сміт нокаутує Бетербієва. Тож буде ще краще, якщо ми зможемо провести бій Калума проти Бівола. Подивимося", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, бій за титул чемпіона WBC в напівважкій вазі між Смітом та Біволом вібдудеться 13 січня – в той же день, у який своє повернення може здійснити Бівол.

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