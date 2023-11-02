Джонсон: Нганну міг би битися з Джошуа або з Вайлдером

Джерело - tribuna.com.
Френсісу Нганну після бою проти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не потрібно повертатися у UFC.
Про це розповів колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Деметріус Джонсон.
"Френсіс виграв бій, і він виглядав абсолютно неймовірно. Що далі для Нганну? Не думаю, що знову хочу бачити його у змішаних єдиноборствах.
Не розумію, чому PFL не може просувати своїх бійців у боксі. Чому вони не займаються цим? У них є одна з найбільших зірок, Френсіс, який щойно переміг чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.
Я хочу бачити, як Френсіс боксує. Я не хочу бачити, як він займається змішаними єдиноборствами. Ми бачили, як він перемагав найкращих бійців світу в MMA. Він був чемпіоном.
Йому нічого більше робити в цьому виді спорту. У боксі великі гроші. Він міг би битися з Ентоні Джошуа або з Деонтеєм Вайлдером. Для нього щойно відкрилися всі двері", – сказав Джонсон.
Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.