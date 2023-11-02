Джонсон: Нганну міг би битися з Джошуа або з Вайлдером

Френсісу Нганну після бою проти володаря поясу WBC Тайсона Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) не потрібно повертатися у UFC.

Про це розповів колишній чемпіон UFC у найлегшій вазі Деметріус Джонсон.

"Френсіс виграв бій, і він виглядав абсолютно неймовірно. Що далі для Нганну? Не думаю, що знову хочу бачити його у змішаних єдиноборствах.

Не розумію, чому PFL не може просувати своїх бійців у боксі. Чому вони не займаються цим? У них є одна з найбільших зірок, Френсіс, який щойно переміг чемпіона світу у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі.

Я хочу бачити, як Френсіс боксує. Я не хочу бачити, як він займається змішаними єдиноборствами. Ми бачили, як він перемагав найкращих бійців світу в MMA. Він був чемпіоном.

Йому нічого більше робити в цьому виді спорту. У боксі великі гроші. Він міг би битися з Ентоні Джошуа або з Деонтеєм Вайлдером. Для нього щойно відкрилися всі двері", – сказав Джонсон.