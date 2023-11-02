Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну міг би скласти серйозну конкуренцію багатьом топовим боксерам надважкої ваги.

Про це розповів Малік Скотт, тренере Деонтея Вайлдера.

"Якщо Френсіс прийшов сюди, то це ще не значить, що він може виграти в кого завгодно. Але я вважаю, що він міг би перемогти багатьох супертяжів з топ-15-20.

Ландшафт цього дивізіону зараз не настільки сексуальний, не скажеш, що тут суцільні вбивці. Є хлопці, яких Нганну може перемогти, хоч вони провели в боксі значно більше часу, ніж Френсіс", – сказав Скотт.