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Скотт: Нганну міг би перемогти багатьох супертяжів з топ-15-20

Малік Скотт прокоментував потенціал Нганну
Сьогодні 13:39 223 0
Скотт: Нганну міг би перемогти багатьох супертяжів з топ-15-20
Фото - Getty Images
#Скотт, #Франсіс Нганну

Джерело - boxingscene.com.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну міг би скласти серйозну конкуренцію багатьом топовим боксерам надважкої ваги.

Про це розповів Малік Скотт, тренере Деонтея Вайлдера.

"Якщо Френсіс прийшов сюди, то це ще не значить, що він може виграти в кого завгодно. Але я вважаю, що він міг би перемогти багатьох супертяжів з топ-15-20.

Ландшафт цього дивізіону зараз не настільки сексуальний, не скажеш, що тут суцільні вбивці. Є хлопці, яких Нганну може перемогти, хоч вони провели в боксі значно більше часу, ніж Френсіс", – сказав Скотт.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

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