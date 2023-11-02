Корм’є: Думаю, що Ф’юрі виграв бій проти Нганну з рахунком 95-94

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) виграв бій в ексчемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це розповів колишній чемпіон UFC Даніель Корм’є.

"Думаю, що Тайсон Ф'юрі виграв бій з рахунком 95:94. Ми всі думали, що Френсіс Нганну зробив помилку, коли пішов з UFC і відмовився від гарантованих грошей. Коли він отримав цей бій, то закрив рота багатьом.

Тож тепер для Френсіса Нганну відкритий світ можливостей. Отже, що він зробить далі? Чи справді він піде до PFL, коли міг би битися з іншими великими надважковаговиками по всьому світу?

Він міг би битися з Деонтеєм Уайлдером, і ніхто б і оком не моргнув. Він міг би зустрітися з кимось із тих хлопців, з якими бився Тайсон Ф’юрі – Ділліан Вайт є одним із них", - сказав Корм’є.