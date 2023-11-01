Ф’юрі: Нганну дав мені кращий бій, ніж всі інші за останні 10 років

Джерело - tribuna.com.
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі задоволений перемогою над Френсісом Нганну роздільним рішенням суддів.
Про це розповів сам боксер.
"Я не недооцінював Нганну. Це був не найкращий виступ, але я не збираюся виправдовуватися. В мене був хороший табір.
Нема нікого, кого можна було б звинуватити, та нікого, хто міг би щось зробити. Це був важкий бій. Я повинен був піднятися з підлоги, щоб перемогти.
Ми не знали, наскільки він хороший чи поганий боксер. У нас не було його відеозаписів, ми ніколи не бачили, щоб він виступав як боксер. Він був набагато незручнішим, ніж я думав. Він був гарним у своїй справі, тому треба віддати йому належне.
Він дав мені кращий бій, ніж всі інші за останні 10 років. Це був мій найважчий бій за останні роки", — сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.