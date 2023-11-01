Ф’юрі: Нганну дав мені кращий бій, ніж всі інші за останні 10 років

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі задоволений перемогою над Френсісом Нганну роздільним рішенням суддів.

Про це розповів сам боксер.

"Я не недооцінював Нганну. Це був не найкращий виступ, але я не збираюся виправдовуватися. В мене був хороший табір.

Нема нікого, кого можна було б звинуватити, та нікого, хто міг би щось зробити. Це був важкий бій. Я повинен був піднятися з підлоги, щоб перемогти.

Ми не знали, наскільки він хороший чи поганий боксер. У нас не було його відеозаписів, ми ніколи не бачили, щоб він виступав як боксер. Він був набагато незручнішим, ніж я думав. Він був гарним у своїй справі, тому треба віддати йому належне.

Він дав мені кращий бій, ніж всі інші за останні 10 років. Це був мій найважчий бій за останні роки", — сказав Ф'юрі.