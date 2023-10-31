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Фроч: Я не уявляю, як Ф’юрі зараз вийде на бій проти Усика після цієї поразки

Вчора 23:11 346 0
Фроч: Я не уявляю, як Ф’юрі зараз вийде на бій проти Усика після цієї поразки
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - dailymail.co.uk.

Колишній чемпіон Карл Фроч не вірить, що бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 23 грудня.

Про це сказав сам Фроч.

"Чим зараз займається Ф’юрі? Чи збирається він битися з Усиком 23 грудня? Я не уявляю, як він зараз вийде на цей бій після цієї поразки (від Нганну - прим.).

Я не думаю, що Тайсон Ф’юрі поб’ється з Усиком 23 грудня. Я вважаю, що йому знадобиться ще трохи часу", - сказав Фроч.

Ф’юрі побував у нокдауні у бою з Нганну, але переміг рішенням суддів. Після цього Воррен сказав, що його бій з Усиком відбудеться на початку наступного року.

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