Фроч: Я не уявляю, як Ф’юрі зараз вийде на бій проти Усика після цієї поразки

Колишній чемпіон Карл Фроч не вірить, що бій за звання абсолютного чемпіона у суперважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф’юрі відбудеться 23 грудня.

Про це сказав сам Фроч.

"Чим зараз займається Ф’юрі? Чи збирається він битися з Усиком 23 грудня? Я не уявляю, як він зараз вийде на цей бій після цієї поразки (від Нганну - прим.). Я не думаю, що Тайсон Ф’юрі поб’ється з Усиком 23 грудня. Я вважаю, що йому знадобиться ще трохи часу", - сказав Фроч.

Ф’юрі побував у нокдауні у бою з Нганну, але переміг рішенням суддів. Після цього Воррен сказав, що його бій з Усиком відбудеться на початку наступного року.