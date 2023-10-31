Юбенк-молодший назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі

Кріс Юбенк прокоментував бій Усик - Ф’юрі

Володар титулів WBA, WBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 KO) буде фаворитом у бою з чемпіоном WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) після невиразного виступу британця у поєдинку з Френсісом Нганну.

Про це розповів ексчемпіон світу в середній вазі Кріс Юбенк-молодший.

"Це відбувається насправді? Як ми до цього прийшли? Тайсон явно недостатньо підготовлений. Я думаю, надто багато часу приділялося зйомкам документальних фільмів Netflix, тому що він був ні на що не схожий. боксерські здібності. Хлопець, який ніколи не бився до того моменту, може змагатися і іноді домінувати в раундах. З цієї причини, я думаю, Ф’юрі заслужив на поразку. Важливо: Усик: Ми маємо контракт на бій з Ф'юрі Я думаю, що це, розпалить вогонь у Тайсона під дупою. "Добре, мені потрібно зібратися з силами, тому що, якщо я вийду проти Усика, як з Нганну, у мене не буде шансів перемогти". Тепер я думаю, що Ф’юрі, мабуть, андердог цього бою", - відзначив Юнбек.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.