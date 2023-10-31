Гірн: Цінність бою Усик – Ф’юрі різко впала

Едді Гірн прокоментував бій за звання абсолютного чемпіона світу

Бій за звання абсолютного чемпіона світу між чемпіоном WBO/WBA/IBF/IBO Олександром Усиком та володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі все ще є актуальним, але втратив значну частину своєї комерційної привабливості.

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Зараз спостерігається цікава динаміка. Я раніше сказав, що бій Усик – Ф’юрі мертвий, це була раптова реакція після бою з Нганну. Очевидно, поєдинок не помер. Це все ще велика битва. Але цінність цього бою різко впала. Тому що насправді ви хочете побачити, як він зустрінеться з Френсісом Нганну. У Нганну з’явилося багато можливостей. Френсіс зараз один із найцінніших боксерів у світі. Він може повернутися у світ ММА і провести масштабний бій. Тепер у нього гучне ім’я. Удачі йому", - відзначив Гірн.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.