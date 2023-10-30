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Нганну: Я виграв бій з Ф’юрі

Френсіс Нганну пояснив, чому його засудили в бою з Ф'юрі
Сьогодні 13:25 279 0
Нганну: Я виграв бій з Ф’юрі
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - badlefthobadlefthook.com.

Ексчемпіон UFC Френсіс Нганну виграв бій проти чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі (34-0-1, 24 КО).

Про це розповів сам камерунський боєць.

"Я впевнений, що виграв цей бій. Я не був здивований тим, що сталося. Я знав, що це станеться.

Слухайте, я вчуся цій грі. Я щойно перейшов з іншого виду спорту сюди, а тут є структура, усталений бізнес, і ти просто приходиш, щоб розгойдати його. Уявіть собі, якби я вийшов звідти з перемогою в першому ж бою. Як би це виглядало для них? Як би це виглядало для всіх людей, пов'язаних із цим бізнесом? Я знав, що цього не станеться. Але я вважаю, що це ганьба для боксу. Судді або хто б то не був, вони повинні бути покарані.

Актуально: Ф'юрі - Нганну: огляд бою

Я хочу зрозуміти, чому ці судді так судили. Для мене, чесно кажучи, це рішення не таке важливе, але я думаю, що такі рішення псують кар'єру багатьом людям. Ця перемога могла стати перемогою, від якої залежала моя кар'єра. Я вийшов на ринг, я рвався до перемоги, я робив свою роботу, але цього не сталося", – сказав Нганну.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

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