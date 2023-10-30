Льюїс пояснив перемогу Ф’юрі у бою з Нганну

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) перебоксував ексчемпіона UFC Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Леннокс Льюїс.

"Отже, давайте поговоримо про минулу ніч. Я думаю, що і Ф'юрі, і Нганну здивували всіх, але з двох різних причин. Ф'юрі не був схожий на того, хто був у трилогії проти Вайлдера. Нганну ж перевершив очікування багатьох. По суті, Нганну виграв вечір. Ф'юрі виграв бій.

Я вважаю, що Ф'юрі виграв бій, але, знову ж таки, я дотримуюся думки, що в чемпіона потрібно відбирати титул. Крім нокдауну Нганну весь бій тільки й робив, що контратакував. Вважайте мене старомодним, але, на мою думку, цього недостатньо, якщо не нокаутувати його.

При цьому Ф'юрі виглядав непереконливо і весь вечір не влучав ударами в корпус. Як король боксу, ти не можеш дозволити ММА-шнику прийти в твій дім і провести хороший бій проти тебе в його першому боксерському поєдинку. Це мала бути школа боксу. Але було не так!", – заявив Льюїс.