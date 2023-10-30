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Льюїс пояснив перемогу Ф’юрі у бою з Нганну

Леннокс Льюїс прокоментував бій Ф’юрі - Нганну
Сьогодні 11:44 335 0
Льюїс пояснив перемогу Ф’юрі у бою з Нганну
Фото - gettyimages
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Леннокс Льюїс

Джерело - sport.ua.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) перебоксував ексчемпіона UFC Френсіса Нганну (0-1, 0 КО).

Про це розповів колишній абсолютний чемпіон світу в хевівейті Леннокс Льюїс.

"Отже, давайте поговоримо про минулу ніч. Я думаю, що і Ф'юрі, і Нганну здивували всіх, але з двох різних причин. Ф'юрі не був схожий на того, хто був у трилогії проти Вайлдера. Нганну ж перевершив очікування багатьох. По суті, Нганну виграв вечір. Ф'юрі виграв бій.

Я вважаю, що Ф'юрі виграв бій, але, знову ж таки, я дотримуюся думки, що в чемпіона потрібно відбирати титул. Крім нокдауну Нганну весь бій тільки й робив, що контратакував. Вважайте мене старомодним, але, на мою думку, цього недостатньо, якщо не нокаутувати його.

При цьому Ф'юрі виглядав непереконливо і весь вечір не влучав ударами в корпус. Як король боксу, ти не можеш дозволити ММА-шнику прийти в твій дім і провести хороший бій проти тебе в його першому боксерському поєдинку. Це мала бути школа боксу. Але було не так!", – заявив Льюїс.

Нагадаємо, чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО) здобув перемогу в бою з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну (0-1, 0 КО). Поєдинок пройшов усю дистанцію в 10 раундів і завершився роздільним рішенням суддів - 96-93 та 95-94 на його користь Ф'юрі, один суддя віддав перемогу Нганну - 95-94.

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