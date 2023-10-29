Атлас: Зараз Усик має кращий шанс побити Ф’юрі

Джерело - Boxing King Media.
Після нокдауну Тайсон Ф’юрі зрозумів, що бій з Франсісом Нганну є не виставковим.
Про це заявив відомий тренер та аналітик боксу Тедді Атлас.
"Я завжди всім казав, що не варто списувати з рахунків Франсіса, він доволі атлетичний і професійний боєць. Я здивувався, коли Ф’юрі побував у нокдауні, тоді він напевно відчув, що це справжній бій, а не виставковий.
Цей поєдинок дійсно ставить під загрозу бій Усика та Ф’юрі, однак він точно змінив думку людей, зараз Усик має кращий шанс побити Ф’юрі, ніж люди думали раніше", - сказав Атлас.
Нагадаємо, 28 жовтня в Саудівській Аравії Тайсон Ф'юрі провів 10-раундовий поєдинок з ексчемпіоном UFC Франсісом Нганну і здобув перемогу роздільним рішенням суддів.