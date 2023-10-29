Атлас: Зараз Усик має кращий шанс побити Ф’юрі

Після нокдауну Тайсон Ф’юрі зрозумів, що бій з Франсісом Нганну є не виставковим.

Про це заявив відомий тренер та аналітик боксу Тедді Атлас.

"Я завжди всім казав, що не варто списувати з рахунків Франсіса, він доволі атлетичний і професійний боєць. Я здивувався, коли Ф’юрі побував у нокдауні, тоді він напевно відчув, що це справжній бій, а не виставковий.

Цей поєдинок дійсно ставить під загрозу бій Усика та Ф’юрі, однак він точно змінив думку людей, зараз Усик має кращий шанс побити Ф’юрі, ніж люди думали раніше", - сказав Атлас.