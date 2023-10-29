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Воррен: Бій Усик - Ф’юрі відбудеться на початку наступного року

Сьогодні 14:17 372 0
Воррен: Бій Усик - Ф’юрі відбудеться на початку наступного року
Фото: Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - talkSPORT.

Бій між володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) та чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком (21-0, 14 КО) може відбутися на початку наступного року.

Про це розповів промоутер Френк Воррен.

"Зараз маємо кілька речей, які залежать від бажань Тайсона. Усик вийшов у ринг, контракт на бій підписано, ми збиралися провести його 23 грудня - але сумніваюся, що він відбудеться в цей день. Оскільки Тайсон не може вирушити до табору після такого важкого бою, він отримає тиждень відпочинку.

  Усик: Ми маємо контракт на бій з Ф'юрі

А до грудня залишилося 8 тижнів, Ф’юрі потрібно трохи часу, щоб привести своє тіло у форму і дати йому можливість відновитися, перш ніж він повернеться у табір. Тому поєдинок буде наступного року, на початку наступного року. Серія заходів Riyadh Season у Саудівській Аравії завершиться 2 березня. Тож бій можуть провести й в березні", - сказав Воррен.

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