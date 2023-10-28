Усик - до Ф'юрі: Ти будеш боксувати зі мною і ти будеш битий

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) звернувся до володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).
Про це повідомляє Boxing King Media
"Тайсон Ф’юрі багато говорить. Тайсон Ф’юрі намагається залізти мені в голову. Але я в нього в голові. Тайсоне, я у тебе в голові, я це знаю. Я знаю, що ти боїшся, я знаю, що ти не хочеш боксувати зі мною 23 грудня. Але ти будеш боксувати, і ти будеш битий. У мене є шлях, по якому я йду. В спорті мені нічого втрачати.
Красюк: Ми організували для Усика тренувальний табір у Європі
Я знаю, що в мене є можливість вдруге боксувати за абсолюта, і я дуже вдячний Господу Богу за те, що він дає мені такий шанс. Мені нічого втрачати, абсолютно нічого. Я можу стати чемпіоном ще раз в крузервейті, в хевівейті. Йому є багато що втрачати, бо він назвав себе королем. Але король з голою жопою. Вибачаюсь", - сказав Усик.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!