Усик - до Ф'юрі: Ти будеш боксувати зі мною і ти будеш битий

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) звернувся до володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО).

Про це повідомляє Boxing King Media

"Тайсон Ф’юрі багато говорить. Тайсон Ф’юрі намагається залізти мені в голову. Але я в нього в голові. Тайсоне, я у тебе в голові, я це знаю. Я знаю, що ти боїшся, я знаю, що ти не хочеш боксувати зі мною 23 грудня. Але ти будеш боксувати, і ти будеш битий. У мене є шлях, по якому я йду. В спорті мені нічого втрачати.