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Батько Ф'юрі: Тайсон може закінчити бій з Нганну тоді, коли захоче

Сьогодні 15:02 283 0
Батько Ф'юрі: Тайсон може закінчити бій з Нганну тоді, коли захоче
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну, #Джон Ф'юрі

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі має лагко перемогти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нганну.

Про це розповів батько британця Джон Ф’юрі.

"Я вважаю, що буде чудовий бій, але я бачу лише одного переможця - Тайсона. Це буде майстер-клас з боксу, я думаю, що Тайсон може закінчити його тоді, коли захоче. Але ніколи не знаєш напевне. Цей хлопець - великий панчер. Він великий хлопець, 122 кг. Він може завдати свій потужний удар, і все може закінчитись інакше. Усі бійці надважкої ваги можуть бити.

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Тайсон Ф’юрі переможе у чудовій боксерській виставі. Гадаю, Тайсон зупинить його, коли захоче. Він захоче розважити людей у Саудівській Аравії. Вони пройшли довгий шлях. Вони заплатили багато грошей за PPV. Тому він влаштує їм чудове шоу. Це велике завдання для Нганну — провести свій перший боксерський поєдинок проти найкращого боксера світу у надважкій вазі.

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Вдячний йому за те, що він зробив свою справу. Він отримує за це гроші з усього світу. Він бере участь у найбільшому шоу на Землі тут, у великому Королівстві Саудівська Аравія. Знаєте, що? Він виконав свою роботу незалежно від того, виграє він, програє, чи бій завершиться внічию. Для нього це безпрограшний варіант, незалежно від результату", — сказав Ф’юрі.

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