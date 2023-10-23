Промоутер розкрив деталі організації бою Усик - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком 23 грудня, якщо не отримає пошкоджень у поєдинку з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Звичайно, що все залежить від бою Ф’юрі з Френсісом. Якщо Тайсон отримає розсічення. Що станеться, якщо він поранить руку? На все рука Божа. Припустимо, що Ф’юрі пройде Нганну без пошкоджень, то бій з Усиком станеться раніше, ніж пізніше.

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Не знаю, чи обов'язково це відбудеться 23 грудня. Тайсон повинен подбати про справи 28 жовтня, коли він битиметься з Нганну. А потім ми перемкнемося на бій за абсолюта в надважкій вазі", - сказав Арум.

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