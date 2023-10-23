Головне
Динамо зазнало поразки від Дніпра-1 в 11 турі УПЛ
Вчора 19:00 954
"Коли я закінчувала 3-й курс, він зізнався, що у нього завтра в школі випускний": історія кохання Інни та Андрія Ярмоленків
Сьогодні 15:34 286
Барселона - Шахтар: де дивитися онлайн матч Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:31 714
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса
Сьогодні 12:06 18403 2
Шахтар розірвав контракт з Роспутьком, який втік у росію
Сьогодні 11:10 326
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34!
Сьогодні 10:33 6626
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 10:30 75804
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі
Сьогодні 09:30 339782 5
Монфіс переміг росіянина у фіналу турніру в Стокгольмі
Сьогодні 08:50 795
Барселона - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:12 492
Прямі трансляції

Промоутер розкрив деталі організації бою Усик - Ф'юрі

Сьогодні 15:35 155 0
Промоутер розкрив деталі організації бою Усик - Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі проведе об'єднавчий бій з чемпіоном за версіями WBA, WBO та IBF Олександром Усиком 23 грудня, якщо не отримає пошкоджень у поєдинку з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Звичайно, що все залежить від бою Ф’юрі з Френсісом. Якщо Тайсон отримає розсічення. Що станеться, якщо він поранить руку? На все рука Божа. Припустимо, що Ф’юрі пройде Нганну без пошкоджень, то бій з Усиком станеться раніше, ніж пізніше.

  Арум про бій Усик - Ф'юрі: Немає жодного розподілу гонорару

Не знаю, чи обов'язково це відбудеться 23 грудня. Тайсон повинен подбати про справи 28 жовтня, коли він битиметься з Нганну. А потім ми перемкнемося на бій за абсолюта в надважкій вазі", - сказав Арум.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34! Другий після Шевченка: Андрію Ярмоленку - 34! 6626
Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі Рейтинг WTA: Цуренко та Костюк покращили свої позицїі 339782 5
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 32457
Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією Довбик відзначився дублем у першому таймі матчу з Альмерією 1539
Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса Усе почалося в Парижі: романтична історія кохання Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса 18403 2
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 75804
Рекомендуємо
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 31440
Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 Україна здолала Північну Македонію у кваліфікації Євро-2024 2267 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 23182
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 136719
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 23522
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49761