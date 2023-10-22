Лінарес оголосив про завершення кар'єри

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Хорхе Лінарес (47-9, 29 KO) після поразки від британця Джека Кеттералла прийняв рішення про завершення кар'єри.

Про це заявив сам Лінарес.

"Я дуже щасливий і мене не хвилює, що я програв. Я триразовий чемпіон світу. Я благословенний. Приголомшливо завершити кар'єру таким чином. Це здорово для мене. Я надзвичайно радий знаходитися тут, показати, хто я, і закінчити бій суддівським рішенням. Для мене це важливо.

Я приїхав сюди отримати задоволення. Я всіх зробив щасливими. Це добре. Це був мій останній бій. Я люблю бокс, люблю працювати в залі. Я можу допомагати в залі Ісмаель Саласу. Можливо, я відкрию свій власний зал. У мене є багато можливостей. Я можу працювати на телебаченні і робити все, що захочу.

Я хочу трохи відпочити. Я написав прекрасну історію свого життя і тому йду надзвичайно щасливим. Мені більше нікому не потрібно показувати, хто я. Я старанно тренувався, щоб влаштувати прекрасне шоу. Дякую всім і вітаю Джека", - сказав Лінарес.