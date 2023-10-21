Нігерія стала першим африканським членом World Boxing

World Boxing оголосила, що Нігерія стала першим африканським членом організації.

Раніше до World Boxing приєдналися Фінляндія, Ісландія, Ямайка, Норвегія та Чехія. Таким чином, загальна кількість членів World Boxing становить 22 країни. Організація може провести інавгураційний конгрес у Франкфурті 24 і 25 листопада.

Африканська боксерська конфедерація (AFBC) повинна була цього місяця обрати нового президента на позачерговому конгресі в Дурбані, але захід перенесли через суперечку щодо списку кандидатів.

Пізніше AFBC оголосила, що проведе конгрес 18 листопада в Африці, проте Міжнародна асоціація боксу (IBA) хоче, щоб вибори відбулися в Дубаї. Це призвело до ситуації, за якої IBA погрожує не покрити витрати на конгрес, якщо він відбудеться в Африці.

Як повідомляє Inside the Games, російський президент IBA Умар Кремльов досі користувався великою підтримкою з боку Африки, але перехід Нігерії до World Boxing може стати початком масового відтоку країн.

World Boxing був створений у квітні на противагу IBA, щоб зберегти бокс в олімпійській програмі. МОК у червні лишив IBA права проводити олімпійські турніри.

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