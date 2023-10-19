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Гірн: Ми влаштуємо бій Гарсії з переможцем поєдинку Прогрейс – Хейні

Едді Гірн прокоментував бій Прогрейс – Хейні
Сьогодні 10:55 151 0
Гірн: Ми влаштуємо бій Гарсії з переможцем поєдинку Прогрейс – Хейні
Фото - gettyimages
#Едді Гірн, #Девін Хейні, #Раян Гарсія, #Реджис Прогрейс

Джерело - tribuna.com.

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-1, 19 КО) може побитися з переможцем бою Девін Хейні – Реджис Прогрейс.

Про це розповів голова Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Ми влаштуємо бій Гарсії з переможцем пари Прогрейс – Хейні. DAZN знає, що переможець цього бою повинен битися з Раяном. Гарсія співпрацює з Golden Boy Promotions і б'ється на DAZN.

Цей бій так легко організувати прямо зараз. Думаю, хто б не виграв – Прогрейс чи Хейні – у лютому-березні на нас чекатиме грандіозний бій у Лас-Вегасі чи Лос-Анджелесі.

Чи можете ви уявити спробу домовитися з Теофімо Лопесом про бій з Гарсією? Можете уявити собі цифри, які він витягне просто з неба?

З Девіном у нас такі стосунки, за яких ти виявляєш розсудливість, але отримуєш достойну винагороду. Думаю, наша з ним розмова про майбутній бій не займе багато часу.

Люди давно говорять про поєдинок Хейні – Гарсія. Це був би мега-бій. Але якщо Реджис раптом нокаутує Девіна, то поставить сам себе на вершину рейтинга "Pound-for-pound", – сказав Гірн.

Поєдинок Хейні – Прогрейс відбудеться 9 грудня. Гарсія 2 грудня проведе бій з Оскаром Дуарте. 

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