Гірн: Ми влаштуємо бій Гарсії з переможцем поєдинку Прогрейс – Хейні

Американський боксер легкої ваги Раян Гарсія (23-1, 19 КО) може побитися з переможцем бою Девін Хейні – Реджис Прогрейс.

Про це розповів голова Matchroom Boxing Едді Гірн.

"Ми влаштуємо бій Гарсії з переможцем пари Прогрейс – Хейні. DAZN знає, що переможець цього бою повинен битися з Раяном. Гарсія співпрацює з Golden Boy Promotions і б'ється на DAZN.

Цей бій так легко організувати прямо зараз. Думаю, хто б не виграв – Прогрейс чи Хейні – у лютому-березні на нас чекатиме грандіозний бій у Лас-Вегасі чи Лос-Анджелесі.

Чи можете ви уявити спробу домовитися з Теофімо Лопесом про бій з Гарсією? Можете уявити собі цифри, які він витягне просто з неба?

З Девіном у нас такі стосунки, за яких ти виявляєш розсудливість, але отримуєш достойну винагороду. Думаю, наша з ним розмова про майбутній бій не займе багато часу.

Люди давно говорять про поєдинок Хейні – Гарсія. Це був би мега-бій. Але якщо Реджис раптом нокаутує Девіна, то поставить сам себе на вершину рейтинга "Pound-for-pound", – сказав Гірн.