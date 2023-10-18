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Showtime Sports закриється до кінця 2023 року

Легендарний телеканал припинить існування
Сьогодні 14:40 265 0
Showtime Sports закриється до кінця 2023 року
#Showtime

Джерело - xsport.ua.

Компанія Paramount Global, якій належить компанія Showtime, закриє телеканал Showtime Sports до кінця поточного року.

Про це повідомляє Sports Business Journal.

Showtime почав транслювати бокс з 1986 року і першою подією став поєдинок між Марвіном Хаглером і Джоном Мугабі.

"З глибоким розчаруванням ділюся з вами ранковою новиною про те, що компанія вирішила закрити Showtime Sports в кінці поточного року. Протягом 37 років Showtime Sports і Event Programming відігравали важливу роль у світовому спортивному ЗМІ. Ми висвітлювали перетин спорту, культури і суспільства. Ми сміливо досліджували історії, в сторону яких інші боялися дивитися. Ми робили це все з високою якістю", - підтвердив президент Showtime Sports Стівен Еспіноза.

У 2018-му з боксу пішов телеканал HBO, з якими вони ділили ринок боксу.

Відзначимо, що після відходу Showtime Sports на боксерському ринку з великих трансляторів залишаться DAZN і ESPN.

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