Showtime Sports закриється до кінця 2023 року

Легендарний телеканал припинить існування

Компанія Paramount Global, якій належить компанія Showtime, закриє телеканал Showtime Sports до кінця поточного року.

Про це повідомляє Sports Business Journal.

Showtime почав транслювати бокс з 1986 року і першою подією став поєдинок між Марвіном Хаглером і Джоном Мугабі.

"З глибоким розчаруванням ділюся з вами ранковою новиною про те, що компанія вирішила закрити Showtime Sports в кінці поточного року. Протягом 37 років Showtime Sports і Event Programming відігравали важливу роль у світовому спортивному ЗМІ. Ми висвітлювали перетин спорту, культури і суспільства. Ми сміливо досліджували історії, в сторону яких інші боялися дивитися. Ми робили це все з високою якістю", - підтвердив президент Showtime Sports Стівен Еспіноза.

У 2018-му з боксу пішов телеканал HBO, з якими вони ділили ринок боксу.

Відзначимо, що після відходу Showtime Sports на боксерському ринку з великих трансляторів залишаться DAZN і ESPN.