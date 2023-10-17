Томмі Ф'юрі може провести реванш з KSI

Британський напівважковаговик Томмі Ф'юрі не виключив, що може провести реванш з блогером KSI.

Про це заявив сам боксер.

"Я не знаю, подивимося. Але це був жахливий бій, в якому довелося брати участь. Він не хотів битися, він не хотів стояти і влаштовувати фанатам хороший бій.

Він просто хотів зробити це ніяково, виглядати жахливо і пробігти по рингу шість раундів. Це дуже дратує когось на зразок мене, який хотів потрапити туди і влаштувати справжній бій", - сказав Ф'юрі.