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Томмі Ф'юрі може провести реванш з KSI

Вчора 22:40 222 0
Томмі Ф'юрі може провести реванш з KSI

Джерело - Good Morning Britain.

Британський напівважковаговик Томмі Ф'юрі не виключив, що може провести реванш з блогером KSI.

Про це заявив сам боксер.

"Я не знаю, подивимося. Але це був жахливий бій, в якому довелося брати участь. Він не хотів битися, він не хотів стояти і влаштовувати фанатам хороший бій.

Він просто хотів зробити це ніяково, виглядати жахливо і пробігти по рингу шість раундів. Це дуже дратує когось на зразок мене, який хотів потрапити туди і влаштувати справжній бій", - сказав Ф'юрі.

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