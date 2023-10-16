Усик пояснив остаточний перехід на українську мову

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) після повномасштабного вторгення росії остаточно перейшов на українську мову.

Про це розповів сам боксер.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, я до цього вже спілкувався українською мовою вдома, з дітьми. Перед Олімпійськими іграми давав інтерв'ю українською, вставляв свою мову. Але більшість людей, з якими я спілкуюся, напевно, 70 відсотків, була російськомовною. Однак зараз усе змінюється.

Особисто мені хотілося взагалі перейти на державну мову. Не тільки давати інтерв'ю, а й спілкуватися вдома, остаточно перейти на українську мову. Виходить, що 24 лютого допомогло", – сказав Усик.