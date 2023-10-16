Головне
Срна - виконувач обов'язків головного тренера Шахтаря
Сьогодні 17:58 180
Жирона повісила цінник на Циганкова
Сьогодні 17:18 373
Шахтар оголосив про припинення співпраці з ван Леувеном
Сьогодні 16:17 1062
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою
Сьогодні 14:19 7963
Кривбас представив ганського новачка
Сьогодні 14:10 258
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:13 74766
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України, Стародубцева оновила особистий рекорд
Сьогодні 11:07 338370 5
Ювентус взимку спробує орендувати Судакова
Сьогодні 10:45 387
Збірна Іспанії здолала Норвегію,Туреччина розгромила Латвію: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:43 1602
Жіноча збірна України здобула першу перемогу у кваліфікації Євро-2024
Вчора 19:54 642
Прямі трансляції

Усик пояснив остаточний перехід на українську мову

Усик розповів, що змусило його остаточно перейти на українську мову
Сьогодні 15:39 370 0
Усик пояснив остаточний перехід на українську мову
#Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) після повномасштабного вторгення росії остаточно перейшов на українську мову.

Про це розповів сам боксер.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, я до цього вже спілкувався українською мовою вдома, з дітьми. Перед Олімпійськими іграми давав інтерв'ю українською, вставляв свою мову. Але більшість людей, з якими я спілкуюся, напевно, 70 відсотків, була російськомовною. Однак зараз усе змінюється.

Особисто мені хотілося взагалі перейти на державну мову. Не тільки давати інтерв'ю, а й спілкуватися вдома, остаточно перейти на українську мову. Виходить, що 24 лютого допомогло", – сказав Усик.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений БОКС | LUCKYPUNCH | НОВИНИ (@luckypunchnet)

Нагадаємо, Усик з дружиною очікують на четверту дитину.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою Чому всім українцям варто вболівати за Тайсона Ф'юрі в його наступному бою 7963
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 74766
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України, Стародубцева оновила особистий рекорд Рейтинг WTA: Світоліна залишилась першою ракеткою України, Стародубцева оновила особистий рекорд 338370 5
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони, не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони, не мають права говорити про футбол 6056
19 років тому одна заміна змінила історію футболу 19 років тому одна заміна змінила історію футболу 11254
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 28619
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 306306
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49610
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 40960 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57149
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42452 1
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 8145 2