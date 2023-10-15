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У Лондоні встановили статуї Нганну та Ф'юрі

Між бійцями красується золота корона
Вчора 23:26 222 0
У Лондоні встановили статуї Нганну та Ф'юрі
#Тайсон Ф'юрі

Джерело - xsport.ua.

Перед поєдинком чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) і ексчемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну в лондонському парку Поттерс Філд були встановлені дві гігантські статуї бійців.

 Про це повідомляє АР.

Статуї Циганського короля і Нганну розділені золотий короною, на якій написаний слоган бою - Битва найнебезпечніших.

Вболівальники зможуть побачити інсталяцію своїми очима протягом двох тижнів.

Нагадаємо, що український суперважковаговик Олександр Захожий допомагає Нганну готуватися до поєдинку з Ф'юрі.

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