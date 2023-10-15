Ф’юрі: Змахну Усика як краплю дощу з плеча

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 КО) не переймається щодо бою з Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це британець розповів напередодні бою з Френсісом Нганною.

"Слухай, не особливо переймаюся Усиком зараз, бо маю справу з Нганну. Коли розберуся з ним, якщо буду цілим та без травм, буду як Донкі Конг - тоді доберуся до цього малюка. Змахну його як краплю дощу з плеча.

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До бою з Нганну готуюся вже 12 тижнів. Зазвичай табір триває 5-6 тижнів, але був поза рингом з грудня. Скинув щось близько 68 кг за 4 тижні, просто дотримуючись дієти", - сказав Ф’юрі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Derek Chisora 🥊 (@derekwarchisora)

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