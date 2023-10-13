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Прогрейс: Шакур виграє бій у Лопеса

Реджис Прогрейс прокоментував можливий бій між Теофімо Лопесом та Джервонтою Девісом.
Сьогодні 17:44 138 0
Прогрейс: Шакур виграє бій у Лопеса
Фото - gettyimages
#Теофімо Лопес, #Джервонта Девіс

Джерело - boxing-social.com.

Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) зможе перемогти Теофімо Лопес (19-1, 13 KO).

Про це розповів чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс.

"Це великий бій. Я поставлю на "Танка". Мені здається, що він виграє, тому що Тео вже був на канвасі, коли бився з шульгою", - сказав Прогрейс.

Лопес у червні цього року переміг Тейлора у чемпіонському бою, згодом він оголосив про завершення кар’єри.

Джервонта у квітні достроково здолав Раяна Гарсію.

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