Прогрейс: Шакур виграє бій у Лопеса

Джерело - boxing-social.com.
Колишній чемпіон світу Шакур Стівенсон (20-0, 10 КО) зможе перемогти Теофімо Лопес (19-1, 13 KO).
Про це розповів чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс.
"Це великий бій. Я поставлю на "Танка". Мені здається, що він виграє, тому що Тео вже був на канвасі, коли бився з шульгою", - сказав Прогрейс.
Лопес у червні цього року переміг Тейлора у чемпіонському бою, згодом він оголосив про завершення кар’єри.
Джервонта у квітні достроково здолав Раяна Гарсію.