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Берінчик може отримати бій за титул WBO у легкій вазі

Сьогодні 12:37 204 0
Берінчик може отримати бій за титул WBO у легкій вазі

Чемпіон WBO International у легкій вазі Денис Берінчик (18-0, 9 КО) може отримати шанс побитися за титул Девіна Хейні, якщо останній остаточно покине дивізіон.

Про це повідомим президент WBO Франциско Валькарсель.

Іншим учасником поєдинку, при певному сценарії, може стати чемпіон WBO NABO Анхель Фієрро, бо чемпіон WBO Latino Ісаак Круз може провести поєдинок проти Джервонти Девіса.

Якщо Круз не битиметься з Джервонтою, то суперником Берінчика може стати і він.

Спочатку треба дочекатися поєдинку Хейні проти Реджиса Прогрейса, який відбудеться 9 грудня, бо на його думку, якщо Девін переможе, то він може залишитися у першій напівсередній вазі.

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