WBA відхилила апеляцію команди Дюбуа щодо результату бою з Усиком

Джерело - WBA.
Всесвітня боксерська асоціація розглянула апеляцію команди Даніеля Дюбуа на результат бою з чемпіоном WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександром Усиком.
Про це повідомляє пресслужба WBA.
Після детального вивчення апеляції від Queensberry Promotions, WBA постановила, що результат бою, в якому Усик нокаутував Дюбуа у 9-му раунді, залишається чинним.
У 5-му раунді британець наніс українцю удар нижче пояса – рефері дав Олександру час на відновлення.
Команда Дюбуа наполягала, що удар був у корпус за правилами.
WBA направила справу до Міжнародної офіційної комісії, яка 11 вересня опублікувала свій висновок і встановила, що не було чітких і переконливих доказів того, що рішення рефері бою було помилковим.
Вони також дійшли висновку, що жодне відео не містить доказів, що рішення було неправильним.
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