Пак'яо виявив бажання виграти Олімпіаду-2024

Колишній чемпіон Менні Пак'яо хоче виступити на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це заявив сам боксер.

"Я чекаю цього і дуже радію цьому. Від самого початку я поїхав до Маніли, щоб стати частиною філіппінської команди, але мене не вибрали, мені відмовили.

Вони сказали, що я не дуже хороший. Моє бажання - завоювати золоту медаль на Олімпіаді", - Пак'яо.