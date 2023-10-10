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Пак'яо виявив бажання виграти Олімпіаду-2024

44-річний боксер готовий відновити кар'єру
Сьогодні 17:11 176 0
Пак'яо виявив бажання виграти Олімпіаду-2024
Фото Getty Images
#Менні Пак'яо

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон Менні Пак'яо хоче виступити на Олімпійських іграх у Парижі.

Про це заявив сам боксер.

"Я чекаю цього і дуже радію цьому. Від самого початку я поїхав до Маніли, щоб стати частиною філіппінської команди, але мене не вибрали, мені відмовили.

Вони сказали, що я не дуже хороший. Моє бажання - завоювати золоту медаль на Олімпіаді", - Пак'яо.

Нагадаємо Пак'яо володів титулами в шести вагових категоріях. Останній бій він провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу.

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