Пак'яо виявив бажання виграти Олімпіаду-2024

Джерело - Boxing Scene.
Колишній чемпіон Менні Пак'яо хоче виступити на Олімпійських іграх у Парижі.
Про це заявив сам боксер.
"Я чекаю цього і дуже радію цьому. Від самого початку я поїхав до Маніли, щоб стати частиною філіппінської команди, але мене не вибрали, мені відмовили.
Вони сказали, що я не дуже хороший. Моє бажання - завоювати золоту медаль на Олімпіаді", - Пак'яо.
Нагадаємо Пак'яо володів титулами в шести вагових категоріях. Останній бій він провів у серпні 2021 року, програвши Йорденісу Угасу.