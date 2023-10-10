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Баколе: Бій Ф’юрі та Нганну триватиме 6-8 раундів

Мартін Баколе прокоментував бій Ф’юрі - Нганну
Сьогодні 14:52 307 0
Баколе: Бій Ф’юрі та Нганну триватиме 6-8 раундів
#Тайсон Ф'юрі, #Франсіс Нганну

Джерело - tribuna.com.

Володар поясу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти Френсіса Нганну.

Про це розповів боксер надважкої ваги Мартін Баколе (19-1, 14 KO).

"Ми з Ф’юрі спарингуємо, допомагаємо один одному. Як тільки він подзвонив мені, я сказав своєму тренеру, що повинен поїхати до нього. Це хороші спаринги.

Ніхто у Великій Британії не може спарингувати зі мною так само добре, як Тайсон Ф’юрі.

Це гарний бій. Нганну – міцний хлопець, він має мужність. Усі знають його з ММА, але це бокс.

Я думаю, що він спробує зробити все, що може, Френсіс – мужик. Але Тайсон теж мужик. Тому я бачу, що бій триватиме 6-8 раундів та закінчиться перемогою Ф’юрі", – сказав Баколе.

Бій Нганну та Ф’юрі відбудеться28 жовтня.

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