Володар поясу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (33-0-1, 24 KO) є фаворитом у бою проти Френсіса Нганну.

Про це розповів боксер надважкої ваги Мартін Баколе (19-1, 14 KO).

"Ми з Ф’юрі спарингуємо, допомагаємо один одному. Як тільки він подзвонив мені, я сказав своєму тренеру, що повинен поїхати до нього. Це хороші спаринги.

Ніхто у Великій Британії не може спарингувати зі мною так само добре, як Тайсон Ф’юрі.

Це гарний бій. Нганну – міцний хлопець, він має мужність. Усі знають його з ММА, але це бокс.

Я думаю, що він спробує зробити все, що може, Френсіс – мужик. Але Тайсон теж мужик. Тому я бачу, що бій триватиме 6-8 раундів та закінчиться перемогою Ф’юрі", – сказав Баколе.