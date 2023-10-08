Бій закінчився в сьомому раунді

Джерело - Чемпіон.

У Шеффілді Джош Воррінгтон (31-3-1, 8 КО) не зміг відібрати чемпіонський титул WBA у напівлегкій ваговій категорії (до 57, 2 кг) у свого земляка Лі Вуда (28-3, 16 КО).

Коли сьомий раунд добігав кінця, Вуд отримав правий хук, але продовжив комбінацію, яка поклала Воррінгтона. Він піднявся на ноги, але був на тремтячих ногах, коли рефері показав відмашку. Лі Вуд захистив свій титул.

Воррінгтон не згодився із зупинкою бою, сказавши: "Він зловив мене хорошим ударом, але я відчував себе добре. Я слухав рефері, але він махав руками. Я відчуваю себе розчарованим. Я вимкнувся на частку секунди. Я був поза рингом протягом 10 місяців, і мені здавалося, що час від часу я повертаюся до нього".

Відеоогляд бою: