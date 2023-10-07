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Хейні: Я нещодавно переміг найкращого шульгу у боксі

Девін Хейні прокоментував бій проти Реджиса Прогрейса
Сьогодні 14:52 249 0
Хейні: Я нещодавно переміг найкращого шульгу у боксі
Фото - Getty Images
#Девін Хейні, #Реджис Прогрейс

Джерело - boxingscene.com.

Колишній абсолютний чемпіон світу Девін Хейні (30-0, 15 КО) не бачить проблеми у тому, що Реджис Прогрейс (29-1, 24 КО) - шульга.

Про це розповів сам американський боксер.

"Це правда, я бився з хлопцями, які були шульгами, вони били лівими руками. Це лише частина процесу навчання.

Звичайно, Реджис хоче завдавати удари лівою. Це те, що він намагатиметься зробити. Мені потрібно забрати це в нього. Я хочу, щоб він це робив. В ліву руку він вірить, від лівої руки й помре.

Я хочу, щоб він бив лівою рукою, тому що це його сильна сторона, і вони бачили, що такі удари я пропускав найчастіше. Тож я маю показати йому, що він не може вдарити мене лівою рукою, тому що це його сильна сторона, а я можу це у нього забрати.

Здається, я нещодавно переміг найкращого шульгу в боксі. Найкращий, найспритніший хлопець у цьому виді спорті. Я буду ставати тільки кращим", - сказав Хейні.

Бій відбудеться 9 грудня.

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