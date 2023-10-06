Федерацію боксу Одеської області очолив ексголова СБУ Миколаївщини

Джерело - Чемпіон.
Президент Федерації боксу Одеської області Халід Мусаєв склав свої повноваження.
Про це повідомляє пресслужба федерації.
5 жовтня у Одесі відбулась звітно-виборча конференція ФБОО, під час якої було обраного нового президента організації.
Ним став ексголова СБУ у Миколаївській області Віталій Герсак. Рішення було прийнято одноголосно.
Мусаєв очолював Федерацію боксу Одеської області з 2019 року.
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