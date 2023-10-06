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Федерацію боксу Одеської області очолив ексголова СБУ Миколаївщини

5 жовтня у Одесі відбулась звітно-виборча конференція ФБОО
Сьогодні 20:34 378 0
Федерацію боксу Одеської області очолив ексголова СБУ Миколаївщини

Джерело - Чемпіон.

Президент Федерації боксу Одеської області Халід Мусаєв склав свої повноваження.

Про це повідомляє пресслужба федерації.

5 жовтня у Одесі відбулась звітно-виборча конференція ФБОО, під час якої було обраного нового президента організації.

Ним став ексголова СБУ у Миколаївській області Віталій Герсак. Рішення було прийнято одноголосно.

Мусаєв очолював Федерацію боксу Одеської області з 2019 року.

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