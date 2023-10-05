Дуарте: Я готовий перемогти Гарсію

Мексиканський боксер Оскар Дуарте (26-1-1, 21 КО) готовий до бою проти американця Раяна Гарсії (23-1, 19 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Я почуваюся дуже щасливим і сповненим ентузіазму тепер, коли бій проти Раяна Гарсії оголошено. Це можливість всього життя.

Я хочу подякувати Golden Boy за цю чудову можливість. Я дуже вдячний своїй команді за підтримку. Кожен може чекати найкращу версію Оскара Дуарте. Я готовий виграти цей бій. Я піднесу ім’я Мексики на висоту", - сказав Дуарте.