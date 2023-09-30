Арум: Усик – українець, ніколи не списуйте українців

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) має шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум

"Він українець, ніколи не списуйте українців. Я маю на увазі, що ці сучі сини... Хто ж думав, що вони будуть бити росіян. Порівняйте лише Україну та росію. Вони така маленька країна, якщо порівняти з росією. А дивіться, що відбувається", – сказав Арум.