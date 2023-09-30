Головне
Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій
Вчора 18:32 2421 1
Трубін виконав блискучий акробатичний сейв у португальському Класико - ВІДЕО
Сьогодні 12:21 1234
Костюк здобула перемогу на старті турніру в Пекіні
Сьогодні 11:50 463
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення
Сьогодні 10:18 1494
Канело та Чарло показали однакову вагу напередодні бою
Сьогодні 09:35 197
Гвоздик та Родрігес пройшли церемонію зважування напередодні бою
Сьогодні 08:52 415
Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії
Сьогодні 08:33 1390
Ф’юрі підтвердив бій з Усиком
Вчора 18:53 1627
Росіяни зможуть виступити на Паралімпіаді-2024
Вчора 15:19 840
Діамант українського футболу: Андрію Шевченку - 47!
Вчора 13:13 6593 1
Прямі трансляції

Арум: Усик – українець, ніколи не списуйте українців

Сьогодні 12:51 232 0
Арум: Усик – українець, ніколи не списуйте українців

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF у суперважкій вазі Олександр Усик (21-0, 14 КО) має шанс стати абсолютним чемпіоном світу.

Про це розповів голова Top Rank Боб Арум

"Він українець, ніколи не списуйте українців.  Я маю на увазі, що ці сучі сини... Хто ж думав, що вони будуть бити росіян. Порівняйте лише Україну та росію. Вони така маленька країна, якщо порівняти з росією. А дивіться, що відбувається", – сказав Арум.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Ф'юрі звернувся до Усика після підписання контракту на бій Ф'юрі звернувся до Усика після підписання контракту на бій 2956
Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій Усик та Ф’юрі підписали контракт на бій 2421 1
Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення Від електрика до кривдника Динамо: історія сумського "пивовара", який наблизив Луческу до звільнення 1494
Ф’юрі підтвердив бій з Усиком Ф’юрі підтвердив бій з Усиком 1627
Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії Бенфіка з Трубіним здолала Порту в 7 турі чемпіонату Португалії 1390
Збірні Румунії не будуть грати з російськими командами Збірні Румунії не будуть грати з російськими командами 1712
Рекомендуємо
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 49373
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12838
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 31946
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25685
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22811
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 50563 2