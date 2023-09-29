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Канело та Чарло вклалися у вагу напередодні бою

Боксери пройшли процедуру зважування для Атлетичної комісії штату Невада.
Вчора 22:37 177 0
Канело та Чарло вклалися у вагу напередодні бою
#Сауль Канело Альварес, #Джермелл Чарло

Джерело - boxingscene.com.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) та абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) пройшли процедуру зважування для Атлетичної комісії штату Невада.

Про це повідомляє Boxing Scene

Боксери вклалися у вагу напередодні бою: Сауль Альварес – 75,9 кг, Джермелл Чарло – 75,9 кг

Офіційна церемонія зважування відбудеться у ніч на 30 вересня, початок – о 00.30.

Бій відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі.

Раніше Канело назвав трьох найкращих боксерів світу.

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