Канело та Чарло вклалися у вагу напередодні бою

Боксери пройшли процедуру зважування для Атлетичної комісії штату Невада.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (59-2-2, 39 КО) та абсолютний чемпіон у першій середній вазі Джермелл Чарло (35-1-1, 19 КО) пройшли процедуру зважування для Атлетичної комісії штату Невада.

Про це повідомляє Boxing Scene

Боксери вклалися у вагу напередодні бою: Сауль Альварес – 75,9 кг, Джермелл Чарло – 75,9 кг

Офіційна церемонія зважування відбудеться у ніч на 30 вересня, початок – о 00.30.

Бій відбудеться 30 вересня у Лас-Вегасі.

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