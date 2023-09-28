Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес пояснив майбутній бій проти абсолюта у першій середній вазі Джермелла Чарло.

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Я ніколи не ставився до своїх суперників легковажно. Я просто вірю у свої навички. Чарло завжди мене викликав, але я буду готовий продемонструвати на що здатний за декілька днів.

Ви нічого не зможете довести людям, тому що їм завжди є, що сказати. Я хочу довести собі, що я все ще на вершині.

Важко сказати, що Чарло зможе показати у нашому бою. Думаю, він відчує, що це зовсім інший рівень. Він ніколи не бився з таким бійцем, як я", - сказав Альварес.