Гвоздик: Я хочу побитися з Біволом та Бетербієвим, я готовий до них

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик має намір побитися з Артуром Бетербієвим та Дмитром Біволом.

Про це він розповів порталу ESNEWS.

"Зараз я повністю зосереджений на своєму наступному супернику, Ісааку Родрігесу. Я вірю, що виграю цей бій, після цього я бажаю битися з найкращими.

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Я хочу побитися з Біволом та Бетербієвим, я готовий до них. Якщо не вдасться побитися з ними, то я готовий битися з Буатсі, Азізом та іншими", - сказав Гвоздик.

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