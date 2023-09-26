Володар тимчасового титулу WBO в суперважкому дивізіоні Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) націлений на поєдинок з Тайсоном Ф'юрі.

Про це заявив його менеджер Террі Лейн.

"Наш пріоритетний вибір для наступного бою - Тайсон Ф'юрі! Ми працюємо з одним і тим самим промоутером, але я думаю, що вони спробують влаштувати поєдинок Ф'юрі проти Усика.

Але якщо вони не влаштують бій з Усиком, то я думаю, що ми битимемося з Ф'юрі. У середу ми розмовляли з Джорджем Ворреном, і для нас є захоплюючі варіанти. Нам потрібно подивитися, як складуться певні речі, а далі ми будемо творити великі справи", - сказав Лейн.