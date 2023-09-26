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Менеджер Чжилея оголосив умови для поєдинку з Ф'юрі

Сьогодні 16:39 262 0
Менеджер Чжилея оголосив умови для поєдинку з Ф'юрі
#Тайсон Ф'юрі, #Чжан Чжилей

Джерело - ProBox TV.

Володар тимчасового титулу WBO в суперважкому дивізіоні Чжан Чжилей (26-1-1, 21 КО) націлений на поєдинок з Тайсоном Ф'юрі. 

Про це заявив його менеджер Террі Лейн.

"Наш пріоритетний вибір для наступного бою - Тайсон Ф'юрі! Ми працюємо з одним і тим самим промоутером, але я думаю, що вони спробують влаштувати поєдинок Ф'юрі проти Усика.

Але якщо вони не влаштують бій з Усиком, то я думаю, що ми битимемося з Ф'юрі. У середу ми розмовляли з Джорджем Ворреном, і для нас є захоплюючі варіанти. Нам потрібно подивитися, як складуться певні речі, а далі ми будемо творити великі справи", - сказав Лейн. 

Нагадаємо Чжан Чжилей переміг Джо Джойса в бою-реванші.

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